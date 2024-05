Het gaat héél ver: Nys neemt drastische maatregelen sinds positieve dopingtest van Aerts

De positieve dopingtest van Toon Aerts, en bij uitbreiding ook Shari Bossuyt, heeft toch wat losgemaakt bij Thibau Nys. Hij is dan ook extreem op zijn hoede om niet tegen de lamp te lopen.

Het verhaal van Thibau Nys die zijn vriendin Anna een week niet wilde kussen is ondertussen al bekend. De Nederlandse had een koortsblaas op haar lip, waarop ze een zalf met cortisone moest smeren.

"Sinds het voorval met Toon Aerts ben ik daar heel bewust mee bezig", zegt Thibau Nys bij HLN. Aerts liep tegen de lamp na een wereldbeker in Flamanville, waardoor hij twee jaar aan de kant stond door een schorsing.

Aerts en zijn entourage, dezelfde van Shari Bossuyt, houden nog altijd vol dat de positieve test kwam door vervuild zuivel. Dat kan echter niet bewezen worden, maar Nys is toch op zijn hoede. "Soms ben ik wat paranoia."

Nys neemt zijn voorzorgen na Aerts

Toen Nys afgelopen winter in Besançon reed, op meer dan 700 kilometer van Flamanville, heeft de ploeg alles van voeding meegenomen uit België. Lokaal vlees of melk hebben ze niet gegeten of gedronken.

Nys wil dus niet tegen de lamp lopen, maar wil de slinger ook niet te veel laten doorslaan. "Je mag je niet zot laten maken, maar ik probeer de dingen waar ik controle over heb zo veel mogelijk te sturen."