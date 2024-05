Zou Sven Nys daarmee akkoord gaan? "Hij is een betere crosser dan mijn vader"

Als de zoon van Sven Nys zullen de verwachtingen voor Thibau Nys wellicht altijd hoog liggen in het veldrijden. Toch ziet Nys jr. nog een betere veldrijder dan zijn vader.

Thibau Nys won meteen drie keer aan het begin van het veldritseizoen. Met zeges in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg leek hij vertrokken te zijn. Daarna viel hij stil, Nys stond nog maar één keer op het podium.

Ook op de weg doet Nys het nu uitstekend met vier zeges op twaalf koersdagen. Toch verkiest hij nog altijd het veld boven de cross. "Maar ik ben ervan overtuigd dat ik als crosser beter kan worden dan als wegrenner. Op basis van mijn kwaliteiten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel betere crosser dan Sven Nys

Volgens trainer Paul Van Den Bosch zal Nys echter nooit het niveau halen van zijn vader in het veld. Nys jr. beseft ook dat het overvolle palmares van zijn vader in de cross bijna niet te evenaren is.

"Maar wanneer is iemand een betere crosser dan een ander? Mathieu van der Poel is voor mij nog beter dan papa. Maar ook Mathieu zal, los van de wereldtitels, niet aan zijn palmares komen", stelt Nys.

Toch gelooft Thibau Nys dat zijn topniveau in het veld en dat van zijn vader niet ver van elkaar liggen. Maar in aantal overwinningen zal wellicht niemand nog snel in de buurt van Sven Nys komen.