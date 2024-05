Van Hooydonck zag twijfel bij wereldtopper: "Hij heeft bevestiging nodig"

Nathan Van Hooydonck was onderdeel van heel wat successen bij Jumbo-Visma. Hij werkte zowel voor Primoz Roglic als voor Jonas Vingegaard en kan de twee dus goed inschatten.

In 2021 hielp Nathan Van Hooydonck Primoz Roglic aan zijn derde opeenvolgende zege in de Vuelta, in 2022 en 2023 was hij een belangrijke schakel in het team van Jumbo-Visma bij de Tourzeges van Jonas Vingegaard.

De intussen gestopte Van Hooydonck kan de twee toppers dus goed vergelijken. "Ik weet niet of er echt een verschil is tussen de twee", zegt Van Hooydonck bij Eurosport. "Primoz weet echt wat hij wil, zonder veel te zeggen."

"Maar hij is wel een andere leider dan Jonas. Het is moeilijk om onder woorden te brengen, maar bij Primoz wist je gewoon wanneer hij ging winnen. Hij wist ook goed hoe goed hij was, door al zijn ervaring."

Vingegaard heeft bevestiging nodig

"Primoz vergelijkt gewoon met de cijfers waarmee hij al eens won. 'Ik heb met die waarden vorig jaar gewonnen, nu zijn mijn waarden beter. Dus ik zou opnieuw moeten winnen'", zegt Van Hooydonck.

"Bij Jonas weet je ook wel wanneer hij goed is, maar hij heeft soms nog wat meer bevestiging nodig. Hij heeft echt ritten nodig waarin hij kan tonen dat hij echt goed is. Jonas is ook echt gegroeid als leider, bijvoorbeeld na de Tour van 2022."