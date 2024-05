Thibau Nys weigert nieuwe Van der Poel of Van Aert te zijn en laat zich uit over vriendin Anna: "Ik had daar schrik van"

Er is veel aan de gang in het leven van Thibau Nys. Het gaat op de weg steeds beter en vriendin Anna moest het dan weer een week zonder een zoen stellen.

Na zijn twee ritzeges en eindzege in de Ronde van Hongarije verkondigde zijn entourage dat Thibau Nys al 7,5 watt per kilo duwt in de slotminuten van een beklimming. Dat komt in de buurt van de absolute toppers. Het Laatste Nieuws legde Thibau Nys daarom de vraag voor of hij de nieuwe Van der Poel of nieuwe Van Aert is.

"Neen", wil Nys er niet van weten. "Die vraag heb ik mezelf nog niet gesteld. Durf ik me ook niet stellen. Dat zijn twee heel uitzonderlijke mannen. Ik vind het moeilijk om me met iemand te vergelijken. Ik weet niet eens welk type renner ik ben", bekent de renner van Lidl-Trek. "Een soort Michael Matthews? Ik denk dat ik beter klim."

NYS LIJKT OP ALAPHILIPPE

Nys blijft zoeken en ziet in zichzelf een beetje een jonge Gilbert. En dan is er nog dat ander voorbeeld. "Eigenlijk denk ik dat ik het meest op Julian Alaphilippe lijk, al denk ik niet dat ik zo goed en lang kan klimmen als hij. In Hongarije heb ik al mijn records gebroken, dat wil zeggen dat ik mezelf nog aan het ontdekken ben."

Daar heeft hij ook de tijd voor. Ondertussen haalt Nys ook de media met het opmerkelijke verhaal dat hij zijn vriendin Anna een week niet kuste, omdat zij een koortsblaas op haar lip had. "Ja, dat is echt. Anna moest een zalf met cortisone smeren en ik had daar wat schrik van. Ik heb ze letterlijk niet één kus gegeven."

ZAAK-AERTS HOUDT THIBAU NYS BEZIG

Die schrik is aan een positieve dopingtest van één van zijn collega's gelinkt. "Sinds het voorval met Toon Aerts ben ik daar bewust mee bezig. Soms ben ik wat paranoia."