Thibau Nys laat geen spaander heel van collega's: "Het zijn echt klootzakken"

Thibau Nys heeft een bijzonder snelle sprint in zijn benen, maar een massasprint is iets waar hij zich liever toch niet in mengt. Hij neemt dan ook geen blad voor de mond voer zijn collega's.

De drie ritzeges van Thibau Nys kwamen tot stand na een sprint bergop in een klein groepje. Hij mengde zich in de Ronde van Romandië en Hongarije wel in de massasprint, maar zette er nooit een goed resultaat neer. Zijn trainer Paul Van Den Bosch stelde al dat Thibau Nys de benen heeft van een sprinter, maar niet het hoofd. Ook vader Sven denkt dat het mentale wel eens een probleem kan worden voor Thibau Nys in de toekomst. Nys haalt uit naar spurters Zelf windt Nys jr. er geen doekjes om als hem dat wordt voorgelegd. "Sprinters zijn klootzakken. Ik wil er niet mee geassocieerd worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Wat er in een sprint gebeurt, is soms crimineel. Letterlijk crimineel." Nys stelt dat hij in Hongarije zag hoe renners aan snelheden van zo'n zeventig kilometer per uur anderen wegduwen met hun hand. En dan doelt Nys niet alleen op Groenewegen, die een storm van kritiek over zich kreeg. Hij duwde Welsford richting de nadar, de Australiër reed zijn wiel kapot. "Elke keer ik een massasprint meedoe is dat een interessante leerervaring, maar echt waar, ik ben blij dat ik er mijn brood niet mee moet verdienen.”