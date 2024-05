Alaphilippe zag tweede ritzege door zijn neus geboord: "Was een vergissing. Jammer"

Julian Alaphilippe bevrijdde zichzelf woensdag in de Giro met een eerste zege in bijna een jaar. De Fransman greep een paar dagen daarvoor echter al naast de zege.

Op aanraden van Patrick Lefevere startte Julian Alaphilippe voor het eerst in zijn carrière in de Giro. Het chaotische koersen ligt de Fransman wel, dat werd al duidelijk de voorbije twee weken. De Fransman kwam al twee keer dicht bij de zege.

Zo ook in de zesde etappe, waarin enkele gravelstroken zaten. Alaphilippe zat in de goede vlucht met de Australiër Luke Plapp en de Spanjaard Pelayo Sanchez. Die laatste klopte Alaphilippe uiteindelijk in de sprint.

Groter verzet nekt Alaphilippe

Alaphilippe had als ex-winnaar van de Strade Bianche zijn zinnen gezet op de graveletappe. "Julian had vooraan een 56 (voorblad, nvdr.) gemonteerd", onthult Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Een groter voorblad dan normaal en dat brak Alaphilippe zuur op in de sprint. "Dat is een grote plateau voor een ventje van zestig kilo en dat was een vergissing", stelt Lefevere. Op de hellende stroken ontploften de benen van Alaphilippe.

In de sprint moest Alaphilippe de duimen leggen tegen Sanchez. "Dat was jammer." Een paar dagen later was het dan toch prijs voor Alaphilippe in de Giro, een bevrijding voor de Fransman.