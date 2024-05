Het definitieve einde voor (ex-)topper? Zware uithaal komt als boemerang terug in gezicht: "Dat was niet verstandig"

De top halen is moeilijk, daar blijven nog moeilijker. De zware uithaal richting zijn ploegmaats komt terug in het gezicht van Caleb Ewan, nu die vooral zelf teleur lijkt te stellen.

Vorig jaar leek Caleb Ewan bij Loto Dstny al meer op een uitdovende kaars dan op een topsprinter. Het leidde uiteindelijk tot een breuk tussen renner en ploeg ondanks een lopend contract. De overstap naar Jayco AlUla betekende een terugkeer naar het oude nest. Ook bij zijn huidige werkgever komt de Australiër niet boven water.

Ewan komt er helemaal niet aan te pas in de massasprints in de Giro. In het begin van de Giro gaf hij zijn ploeg nog een sneer. "Dat was niet echt verstandig", is Bobbie Traksel streng in het Eurosport-programma Kop Over Kop. "Een renner als Jonathan Milan bedankt zijn ploeg 20 000 keer. Zonder je ploeg ben je niets."

TRAKSEL STRENG VOOR EWAN

Om maar aan te geven dat de Nederlander de actie van Ewan niet bepaald kon smaken. "Je mag je ploegmaats nooit afvallen." Als je zo kritiek geeft, moet je in de eerste plaats zelf wel op de afspraak zijn. Ook Jip van den Bos zoekt naar de juiste oorzaak waarom het niet vlot loopt voor Ewan en zijn ploeg.

"Zit de werking van de ploeg niet goed of voelt hij zich zelf niet helemaal lekker? Het lijkt dat hij vooral zelf niet goed genoeg is. Op een gegeven moment zag ik de ploegmaats van Ewan goed vooraan zitten, maar hij zelf zat dertig plaatsen verder", legt zij het probleem althans voor het verloop in de dertiende rit bij de kopman.

MAGERE RESULTATEN VOOR EWAN

Caleb Ewan wist nog maar één keer een toptiennotering in de wacht te slepen in de Giro. Dat was in de zesde etappe met aankomst in Lucca, toen hij ook als zesde over de streep kwam, veruit zijn beste resultaat tot dusver.