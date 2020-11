Lovende woorden voor Van Vleuten: "Geweldige dingen gedaan op de fiets, zal vooral vriendschap herinneren"

Het einde van een tijdperk is afgesloten in het vrouwenwielrennen: de periode Annemiek van Vleuten is bij Mitchelton-Scott tot een einde gekomen. In 2021 komt Van Vleuten uit voor Movistar. Bij Mitchelton-Scott zullen ze de Nederlandse toprenster alvast hard missen.





