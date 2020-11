Keisse zou het niet slecht vinden als Evenepoel uit België vertrekt en verwijt Nibali Remco te intimideren

Iljo Keisse is in de nadagen van zijn carrière de grote toeverlaat van Remco Evenepoel. Een mooie en belangrijke rol die Keisse vervult. Hij legt uit waarom het niet slecht zou zijn voor Evenepoel om uit België te vertrekken en hoe het komt dat die laatste soms problemen heeft met Nibali.

Hoe is het voor Keisse eigenlijk om Evenepoel te begeleiden? "Het klikt goed tussen Remco en mij", zegt de Gentenaar in HLN. "Evenepoel heeft laten zien wat hij kan en dat is niet normaal.Het is een uitdaging, maar ook dankbaar om me over hem te ontfermen en zoveel mogelijk te doen waardoor hij zo snel mogelijk nog beter kan worden. Noem het een spoedcursus. Het moet nu allemaal gebeuren, gewoon omdat het kan."

Liggen de verwachtingen voor Evenepoel niet te hoog? "Wat kan je nog te veel verwachten van hem? Hij zal dit misschien niet graag lezen, maar het zou niet slecht zijn voor hem om weg te gaan uit België. Naar een plek waar hij meer bergop kan trainen en waar het beter weer is."

Niet met alle andere wielerkampioenen komt Evenepoel goed overeen. Met Nibali bijvoorbeeld niet. "Nibali heeft het met iedereen moeilijk. En iedereen heeft het moeilijk met Nibali. Soms komt hij naast je rijden en maakt hij uit het niets een praatje. 's Anderendaags rijdt hij je straal voorbij."

Intimidatie, volgens Keisse. "Wat hij doet, doet hij bewust. Die rare manier van doen van Nibali werkt Evenepoel op de zenuwen. Dat is begonnen vorig jaar in de Ronde van Duitsland, waar Nibali voor een punt in het bergklassement sprintte, waardoor Remco de bergtrui miste. Met dat soort prutsen houdt Nibali zich dan bezig. Dat is intimideren."