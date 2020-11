Mathieu van der Poel op (fiets)vakantie in Dubai en ook vriendin Roxanne is mee

Na een zwaar wegseizoen heeft Mathieu van der Poel het zeker verdiend om eens te ontspannen. Dubai is hiervoor de ideale plek, denkt de Nederlandse alleskunner blijkbaar. Ook vriendin Roxanne is meegereisd. Dat blijkt uit de kiekjes die op Instagram staan.

Het hoogtepunt van het wegseizoen was voor Van der Poel natuurlijk zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Nadien kwam hij wel nog ten val in de Driedaagse Brugge-De Panne. Nogal een vreemde eindnoot. Na hiervan te herstellen zit er voor Van der Poel dus toch even een vakantie in, vooraleer het veld in te duiken.

EVEN GEEN PRESTATIEDRUK

Dat blijkt alvast uit de kiekjes die te bewonderen zijn op Instagram, die Van der Poel zelf genomen heeft van op zijn Canyon-fiets. Want de fiets, die gaat overal mee. Nu er geen prestatiedruk is, is het gewoon een kwestie van zich eens te amuseren op de fiets.

Tijdens zijn trainingsritten weet ook vriendin Roxanne Bertels zich blijkbaar wel te vermaken. "Good food is a good mood", schrijft ze bij één van haar lunches.