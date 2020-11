Sweeck vond het niet altijd voordeel om tweede te zitten: "Aerts hele wedstrijd op kop gereden, dat had ik niet gekund"

Nagenoeg de hele wedstrijd reed Laurens Sweeck in tweede positie, om er dan in de laatste meters uit te komen en het uit te schreeuwen aan de meet. Plannetje perfect gelukt natuurlijk voor hem, al vond hij het zelf niet op alle stukken van het parcours een zegen.

Door de ploegentactiek kreeg Toon Aerts niet veel medewerking van Laurens Sweeck. "Natuurlijk wou hij dat ik meereed, maar ik had geen enkele reden om mee te rijden. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zaten achter ons. Ik kon op de weg altijd in het wiel blijven. Op de omloop was het niet altijd een voordeel om tweede te zitten, zelfs misschien eerder een nadeel. Ik denk dat we het heel fair gespeeld hebben."

Sweeck had blijkbaar wel vertrouwen in zijn spurt, want hij durfde daar toch op te gokken. Echte demarrages kwamen er in de slotronde niet meer. "Ik had nog wel iets willen proberen, maar Toon reed heel sterk. Hij heeft eigenlijk heel de wedstrijd op kop gereden. Dat had ik zelf niet gekund, denk ik. Ik wist dat hij wel wou sprinten, ik heb het erop gewaagd."

Winnen in de sprint is het zaligste wat er is

De vreugde om de overwinning was goed zichtbaar op het gelaat van een tevreden Laurens Sweeck. Na ook al een triomf in Niel enkele dagen geleden. "Eerder deze week was het ook nipt, maar winnen in de sprint is het zaligste wat er is."