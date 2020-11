Remco Evenepoel vertrokken op eerste trainingskamp in buitenland sinds val in Lombardije

Als Remco Evenepoel weer volwaardig wielrenner gaat worden, horen daar ook trainingskampen in het buitenland bij. De eerste buitenlandse stage sinds het begin van zijn herstel komt er nu aan in Calpe. Evenepoel heeft het vliegtuig naar Spanje genomen.

Door de impact van corona is het behoorlijk rustig op Brussels Airport. Wie daar wel gespot is, is Remco Evenepoel. De renner van Deceuninck-Quick.Step werd in Zaventem vergezeld door zijn vriendin Oumi. Evenepoel heeft het vliegtuig genomen richting Spanje, om in Calpe op trainingskamp te gaan.

Sinds zijn valpartij in de Ronde van Lombardije reed Evenepoel geen enkele koers meer. Wel begon hij met vernieuwde moed aan zijn revalidatie en ondertussen kan hij alweer een tijdje buiten op de weg trainen. Dat gaat hij de komende periode dus doen in iets zonnigere oorden, om zo het wielerjaar 2021 voor te bereiden.