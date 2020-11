Twee versterkingen voor Lotto Soudal Ladies: Belgische en Nederlandse renster gaan bij de ploeg aan de slag

Lotto Soudal Ladies hebben vandaag twee nieuwe rensters voorgesteld. De Belgische Elise Vander Sande en de Nederlandse Silke Smulders komen de ploeg versterken. Vander Sande is 22 jaar oud en Smulders is 19 jaar.

Volgens de officiële website van de ploeg is Elise Vander Sande 22 jaar oud en op het Belgisch kampioenschap in Anzegem eindigde ze op de vierde plaats. Silke Smulders was dit jaar nog actief bij de U23 van Nederland op het Europees kampioenschap. Daar eindigde ze op de achtste plaats.