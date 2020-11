Officieel: Androni Giocattoli-Sidermec haalt Argentijnse klimmer weg bij Movistar

Androni Giocattoli-Sidermec heeft een nieuwe renner binnengehaald voor volgend seizoen. De ploeg plukt de Argentijnse klimmer Eduardo Sepúlveda weg bij Movistar. Daar was hij 3 jaar aan de slag.

Een nieuwe uitdaging voor Eduardo Sepúlveda. De Argentijn was de voorbije drie jaar aan de slag bij Movistar, maar nu heeft hij voor Androni Giocattoli-Sidermec gekozen. De ploeg maakte het nieuws zelf bekend op haar website.

Het is al even geleden dat Sepúlveda nog eens een rit kon winnen. In 2016 won hij een etappe in de Ronde van San Luis. Dit seizoen eindigde hij op de 57ste plaats in het algemeen klassement van de Giro.