Opvallend: broers Naesen en Greg Van Avermaet krijgen op training gezelschap van Belgische voetballer

De Parelvissers Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Lawrence Naesen kregen vandaag gezelschap van een bekende, Belgische voetballer op training. De 37-jarige Jelle Van Damme was namelijk van de partij. De verdediger toonde het via een filmpje op Instagram. Van Damme is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg na het faillissement van Sporting Lokeren. In het verleden speelde hij ook onder meer bij Antwerp, Standard en Anderlecht.