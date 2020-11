Betsema onverhoopt tweede: "Had het niet verwacht, maar had dichter kunnen stranden"

Na een bocht in Merksplas reed Denise Betsema rond in positie 20 in Merksplas. Na een knappe inhaalrace eindigde ze als tweede, iets dat ze zelf ook niet meer verwacht had. Al hoopte ze stiekem op meer.

Denise Betsema vertrekt pas vanop de derde startrij, wat deels verklaart waarom ze achterin zit na één bocht. "Maar starten is sowieso niet mijn beste punt. Het parcours hier is ook heel lastig. Na een bocht wordt het enorm smal en dan kan je niet ", reageert ze in het flashinterview bij Telenet. "Ik ben blij met de tweede plaats, dat had ik niet verwacht na die slechte start. Ik had gehoopt op een snelle zandbak in de laatste ronde maar dat liep wat mis. Anders was ik misschien nog dichter kunnen eindigen", klinkt het bij de Nederlandse. In de stand van de Superprestige houdt Alvarado nog een puntje voorsprong over op Brand. Worst volgt op 6 punten, Betsema al op 10.