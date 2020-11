Rijdt Aru dan toch nog voor WorldTour-ploeg in 2021? 'Deze ploeg heeft interesse in Vuelta-winnaar van 2015'

Net als veel andere grote namen, is het ook voor Fabio Aru nog onduidelijk waar hij volgend seizoen zal rijden. Zijn contract bij UAE-Emirates loopt af en lijkt niet verlengd te worden.

Eerder deze week werd Aru gelinkt aan het Procontinentale Vinu Zabu KTM maar nu lijkt ook een WorldTour-formatie in de dans te springen.

Want volgens het Amerikaanse Cyclingnews is het 'nieuwe' Team Qhubeka Assos geïnteresseerd om de 30-jarige Italiaan aan te trekken. Qhubeka Assos is de verderzetting van NTT die na lange zoektocht toch genoeg middelen hebben gevonden om ermee door te gaan in 2021.

Voorlopig rijden er nog maar 6 renners voor Team Qhubeka Assos volgend seizoen, onder hen ook Victor Campenaerts en Domenico Pozzovivo. Aru zou dan samen met Pozzovivo voor resultaten moeten zorgen in de lastige etappes.

Aru kende zijn gloriejaren in 2014 en 2015. Hij won toen de Vuelta en behaalde twee jaar op rij een podiumplaats in de Giro. De laatste jaren verloopt het allemaal wat stroever, zijn laatste overwinning dateert al van 2017. Toen won hij een etappe in de Tour de France.