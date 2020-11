Van der Haar is duidelijk: "Startgeld naar beneden, geen probleem. Maar dan moet het voor hen ook naar beneden"

Dat de startgelden naar beneden gaan in het veldrijden is al lang bekend, afgelopen week verscheen in de pers hoeveel startgeld de renners nog krijgen. Voor de cross in Merksplas gaf Telenet de crossers de kans om te reageren.

De crossers kunnen wel leven met het verlagen van de startgelden. "We moeten water bij de wijn doen, het is een moeilijke periode. Het is gewoon de realiteit want het zijn moeilijke tijden", zegt Belgisch kampioen Laurens Sweeck. Ook Lars van der Haar kan leven met het verlagen van de startgelden. "Ik vind het prima, heb er helemaal geen probleem mee. Het is alleen jammer dat er twee zijn bij wie het niet omlaag gaat", is het duidelijke statement van de Nederlander. Hij verwijst hiermee naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert die telkens zo'n 10.000 euro startgeld opstrijken terwijl de rest nog 'maar' maximaal 2.200 euro krijgt.