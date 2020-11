Sweeck zorgt voor kers op de taart voor Pauwels Sauzen-Bingoal: "Leuk voor Vanthourenhout dat hij ook eens wint"

Laurens Sweeck was in Merksplan de kloof op Lars van der Haar dichtte na diens superstart. De verspeelde krachten tijdens die inspanning leek de Belgische kampioen in de slotfase te kort te komen, maar met de streep in zicht stak hij toch nog Toon Aerts voorbij.

Laurens Sweeck had de hoop op die derde plaats nog niet opgegeven en dat bleek terecht. Na een valpartij van Toon net voor de zandbak zag ik dat het podium nog haalbaar was en kon ik hem onder druk zetten", aldus Sweeck bij PlaySports.

Ik gaf in de sprint alles wat ik in me had

Er moest dus nog volop voor die laatste podiumplaats gespurt worden. "Het scheelde niets tussen ons beiden aan de streep. Ik gaf in de sprint alles wat ik in me had." Na tweemaal Sweeck in Niel en Leuven was het deze keer Vanthourenhout die als eerste over de meet kwam. "Natuurlijk win ik liever, maar het is wel leuk dat het binnen de ploeg blijft en Michael was echt sterk. Het is leuk voor hem dat hij ook eens wint."

Sweeck zette de kers op de taart voor Pauwels Sauzen-Bingoal door nog die derde plaats te bemachtigen. Met Vanthourenhout op één en Iserbyt op twee was het een gezellige bedoening op het podium. "Het is mooi om zo met de ganse ploeg op het podium te staan."