Vrouwenploeg Movistar maakt werk van de toekomst en bindt 4 rensters langer aan zich vast

Contractnieuws bij de vrouwenploeg van Movistar. De wielerploeg heeft besloten om de contracten van Jelena Erić, Paula Patiño, Katrine Aalerud en Gloria Rodríguez te verlengen. Daardoor liggen ze nu vast tot 2023.

De Noorse Katrine Aalerud had misschien wel de beste resultaten van deze vier rensters het voorbije seizoen. De 25-jarige Aalerud werd onder meer negende in Luik-Bastenaken-Luik en elfde in de Waalse Pijl.