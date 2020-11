Wout van Aert, Remco Evenepoel of toch iemand anders: wie wint volgens u de Vélo d'Or?

Wie wint de prestigieuze Vélo d'Or van het Franse tijdschrift Vélo Magazine? De kanshebbers zijn bekend en er maken twee landgenoten kans op de mooie prijs. Zo zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert genomineerd.

Wout van Aert en Remco Evenepoel krijgen echter heel wat concurrentie voor de prijs, want ook wereldkampioen Julian Alaphilippe en Tourwinnaar Tadej Pogacar behoren tot de favorieten om de Vélo d'Or binnen te halen. Ook Mathieu van der Poel is een renner om rekening mee te houden.

Daarnaast zijn er nog enkele outsiders. Zo maakte de Italiaan Filippo Ganna heel wat indruk in de tijdritten, was Marc Hirschi één van de revelaties dit seizoen en won Primoz Roglic de Vuelta, terwijl hij ook nipt tweede werd in de Tour de France.

De andere genomineerden zijn Sam Bennett, Caleb Ewan, Jakob Fuglsang, Tao Geoghegan Hart, Daniel Felipe Martinez, Anna van der Breggen en Pauline Ferrand-Prévot. Wie verdient volgens u de trofee? Maak hieronder uw keuze!