Proces in Operatie Aderlass loopt maar liefst een half jaar uit

Het ziet er niet naar uit dat we snel de straf gaan kennen voor de betrokkenen in Operatie Aderlass. Het proces rond spilfiguur dokter Schmidt en vier andere personen die terechtstaan loopt vertraging op. Wellicht komt er pas een uitspraak in juni 2021.

Dokter Schmidt legde in september een bekentis af en gaf toe dat hij sinds 2012 topsporters aan doping hielp. Onder hen onder andere de wielrenners Georg Preidler en Alessandro Petacchi. In het bijzonder ging het om atleten uit de wintersporten. ACHTERSTAND IN HOORZITTINGEN Dit alles mondde uit in Operatie Aderlass. Het proces is momenteel aan de gang en initieel hoopte de rechter om in december al een uitspraak te kunnen doen. Dat is echter compleet onhaalbaar omdat de hoorzittingen behoorlijke achterstand hebben opgelopen. De rechtbank in München hoopt nu om tegen juni 2021 een uitspraak te kunnen doen, meer dan een half jaar later dan verwacht. Tot dan moeten Schmidt en zijn kompanen nog afwachten welke straf ze zullen krijgen.