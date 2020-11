🎥 Jens Keukeleire na tijd in vakantiehuisje stilaan klaar om er weer in te vliegen

Jens Keukeleire reed zijn laatste wedstrijd in 2020 op 21 oktober. Dat was Brugge-De Panne. Sindsdien mocht de riem er wel wat af en kon hij tijd om doorbrengen in de Ardennnen. Ondertussen komt december dichterbij en is het dus weer tijd om het volgende seizoen door te brengen.

Op Instagram laat Keukeleire weten waar hij mee bezig geweest is in wat hij als het tussenseizoen omschrijft. Dat loopt naar eigen zeggen op zijn laatste dagen. Wanneer het tussenseizoen voorbij is, volgt dus de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ondertussen is Keukeleire wel op adem kunnen komen in de buurt van Rochefort. Hij heeft in de Ardennen een nieuw vakantiehuisje en heeft daar zichtbaar kunnen genieten. Ook in het 'tussenseizoen' blijft de fiets overigens niet aan de kant, al hoeft Keukeleire dan niet altijd de weg op te zoeken. Dit bericht bekijken op Instagram Jens Keukeleire (@jenskeukeleire) Ook gaan rijden in het bos behoort tot de mogelijkheden. Een leuk intermezzo en met vernieuwde energie kan hij dan straks 2021 aanvatten.