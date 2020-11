Matteo Trentin heeft nog een rekening openstaan en wijt matig 2020 deels aan valpartijen in België

Aan wat Matteo Trentin allemaal in zijn mars heeft, moet al lang niet meer getwijfeld worden. Toch moet geconcludeerd worden dat 2020 minder goed was dan we van hem gewoon zijn. Dat moet volgend jaar dus anders zijn, zowel bij zijn ploeg UAE als op de kampioenschappen.

Trentin heeft het bij Tuttobiciweb over zijn wielerjaar. De Italiaan wil het coronavirus niet als excuus inroepen voor de mindere uitslagen. Al is er wel iets anders dat een impact had. "In het voorjaar heb ik bij valpartijen in België en in Milaan-Sanremo mijn kniën bezeerd. Dat heeft vermoedelijk een rol gespeeld."

Trentin draait nu de knop om en dat lukt misschien iets gemakkelijker omdat hij van ploeg verandert. De CCC-periode is ten einde, Trentin gaat voor UAE rijden. Waarschijnlijk zal hij slechts in één grote ronde van start gaan. "Voorts zal ik me concentreren op de klassiekers, de Europese kampioenschappen in Trento en het wereldkampioenschap."

Vooral het WK, daar ligt hij wakker van. Want hij is natuurlijk niet vergeten hoe hij in 2019 zilver behaalde in Yorkshire en zo dus net naast de wereldtitel greep. "Op het WK heb ik nog een rekening open staan".