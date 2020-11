Fans kiezen duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel als favoriete finale in 10 jaar Ronde van Vlaanderen

De voorbije editie van de Ronde van Vlaanderen is er één om nooit te vergeten. Het werd een zeer spannend duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert en uiteindelijk haalde de Nederlander het na een beklijvende sprint.

De meeste wielerfans vonden het duidelijk een zeer spannende wedstrijd, want op het Twitteraccount van de Ronde van Vlaanderen is het duel tussen van Aert en van der Poel als de mooiste finale gekozen van de voorbije 10 jaar.

The thrilling sprint between @WoutvanAert and @mathieuvdpoel is a moment you will not forget! You even decided this is your favorite finale in the past 🔟 years 🤩 #RVV20 pic.twitter.com/6RMm6G07Dj