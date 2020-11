Sanne Cant kan mee met vlucht naar Tsjechië: bondscoach vindt creatieve oplossing (voor zichzelf)

Sanne Cant zal er zeker bij zijn bij de start van de Wereldbekermanche in Tabor komende zondag. Ze gaat mee met de privévlucht waar ook de mannelijke toppers gebruik van maken. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft het geregeld gekregen.

Dat bevestigt Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws. Die wilde een groter privévliegtuig regelen, met nog een paar zitjes extra, maar is uiteindelijk op die plannen teruggekomen. Vanthourenhout heeft zijn eigen zitje afgestaan en dat gaat dan uiteraard naar Sanne Cant.

'TOILET SEAT'

Goed dus dat de Belgische kampioene veldrijden mee kan richting Tabor. Maar wat dan met de bondscoach? "Ik zal op de 'toilet seat' moeten gaan zitten", lacht Vanthourenhout. Hij krijgt een uitklapbaar stoeltje dat normaal gezien door cabinepersoneel wordt gebruikt.

Uitzonderlijke tijden vergen creatieve oplossingen. In ieder geval blijft Sanne Cant zo gespaard van een urenlange rit met de wagen.