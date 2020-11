Verkiezing Flandrienne van het Jaar: Jolien D'hoore en Lotte Kopecky komen in aanmerking na sterk seizoen

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky vormen op de piste een schitterend duo. Op de weg zijn ze concurrenten, ook voor de prijs van Flandrienne van het Jaar. Die zal eveneens vanavond worden toegekend. We verlopen de vijf genomineerden. D'hoore en Kopecky lijken alvast de grootste kandidaten.

SHARI BOSSUYT

Bossuyt onderstreepte haar potentieel op de piste door zilver te behalen in de puntenkoers op de Europese jeugdkampioenschappen. In de afvallingskoers had ze pech en brak ze na een val haar sleutelbeen. Op de weg reed de 20-jarige Bossuty naar een derde plek op het BK bij de elite, terwijl ze gezien haar leeftijd nog tot de beloften behoort. Werd dus ook gekroond tot Belgisch kampioene bij de beloften.

SANNE CANT

De laureate van 2018 veroverde haar elfde Belgische titel in het veldrijden in Antwerpen. Het WK werd na drie wereldtitels op rij een ontnuchtering. Op het BK op de weg schaarde ze zich bij de dertig besten en eindigde ze op slechts 24 seconden van de winnares.

JOLIEN D'HOORE

Die winnares werd niet Jolien D'hoore, al was die wel bijzonder dicht bij een vijfde Belgische titel op de weg. Na een nagelbijtend duel moest ze Kopecky net laten voorgaan. D'hoore nam wel revanche door Kopecky te kloppen in de sprint om winst in Gent-Wevelgem. Zij is de eerste Belgische die deze klassieker kon winnen. Daarmee alleen al komt ze in aanmerking om Flandrienne van het Jaar te worden.

LOTTE KOPECKY

Al hangt de balans wellicht iets meer in het voordeel van Kopecky, die Belgisch kampioene werd in het tijdrijden en dus ook triomfeerde in de wegrit. Daar liet ze blijken hoezeer ze in haar sprint progressie heeft geboekt. Dat bleek ook in de Giro. In Maddaloni spurtte ze iedereen uit het wiel op weg naar de zege. Eindigde ook nog op het podium in de Ronde van Vlaanderen.

JESSE VANDENBULCKE

De uittredende Belgische kampioene kwam deze keer op het BK als zevende over de streep. Haar beste uitslag van het seizoen. Liet zich in haar eerste jaar terug bij de Lotto Soudal Ladies wel gelden als een nuttige pion voor het team en duwde zo haar carrière verder in de goede richting.