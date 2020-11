Urban Cross in Kortrijk, met comeback Van Aert en winst voor Iserbyt: de cijfers

De Urban Cross in Kortrijk was op deze zaterdag ongetwijfeld hét evenement om naar uit te kijken. Van Aert die zijn rentrée maakte en meteen knap presteerde, Iserbyt die voor het eerst won sinds het EK en Brand die opnieuw triomfeerde bij de dames: dat is in grote lijnen wat u moet onthouden.

Toch gaan we graag nog eens dieper in op enkele cijfers en hiervoor nemen we de uitslagen erbij. Eli Iserbyt had exact 1 uur, 1 minuut en 22 seconden nodig om de cross af te werken. Slechts zeven andere crossers slaagden er in om binnen de minuut van Iserbyt te blijven. Nemen we de crossers erbij die onder de twee minuten bleven en dan komen we meteen aan de top vijftien.

Top 15 heren

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar 7"

3. Wout van Aert 27"

4. Michael Vanthourenhout 41"

5. Quinten Hermans 50"

6. Ryan Kamp 51"

7. Corné van Kessel 56"

8. Toon Aerts 58"

9. Laurens Sweeck 1'08"

10. Niels Vandeputte 1'12"

11. Timo Kielich 1'16"

12. Mees Hendrikx 1'30"

13. Daan Soete 1'40"

14. Joran Wyseure 1'40"

15. Thijs Aerts 1'48"

Bij de dames kwam Brand dus als eerste over de meet en haalde zij dus logischerwijs ook het hoogste gemiddelde. Bij de renster van Telenet-Baloise was dat 22,960 km/u. Na 45 minuten en 43 seconden had zij haar 6 rondjes afgewerkt. Ook bij de dames enorme verschillen, zeker na de top zes. De goede uitslag van Van Empel valt ook op in de Nederlandse dominantie. Sanne Cant was eerste Belgische op de achtste plek.

Top 15 dames

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema 1"

3. Yara Kastelijn 1"

4. Ceylin del Carmen Alvarado 14"

5. Fem van Empel 40"

6. Annemarie Worst 43"

7. Manon Bakker 1'07"

8. Sanne Cant 1'27"

9. Aniek van Alphen 1'34"

10. Clara Honsinger 1'58"

11. Ellen Van Loy 2'09"

12. Loes Sels 2'42"

13. Ruby West 2'56"

14. Kaitlin Keough 2'57"

15. Susanne Meistrok 3'31"