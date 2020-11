'Fabio Aru op weg naar ploeg van Victor Campenaerts'

Is Fabio Aru volgend jaar een ploegmaat van Victor Campenaerts en ook van Dimitri Claeys? De kans zit er dik in. Het Italiaanse 'Tuttobici' meldt dat Aru op weg zou zijn naar Qhubeka ASSOS. Zo zal de ploeg die dit jaar nog bekend stond als Team NTT volgend jaar heten.

Sinds bekendgeraakte dat het team een doorstart zal maken als Qhubeka ASSOS, kondigde Victor Campenaerts aan dat hij blijft en was ook Dimitri Claeys blij een plekje bij het team te kunnen krijgen. Zij krijgen mogelijk dus een voormalige groterondewinnaar als ploegmaat.

QHUBEKA ASSOS WEL SERIEUZE KANSHEBBER

Fabio Aru is na enkele matige jaren einde contract bij UAE. Er staan wel voldoende ploegen te trappelen om hem in te lijven, al gaat dat in de meeste gevallen om redelijk bescheiden teams. Qhubeka ASSOS valt toch in een andere categorie te plaatsen.

In het bewuste artikel over de interesse van Qhubeka ASSOS in Aru wordt ook melding gemaakt van Circus-Wanty Gobert. Dat liet onlangs echter weten Aru niet te zullen binnenhalen omdat zijn profiel al voldoende is ingevuld binnen de ploeg.