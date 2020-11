Hinault noemt generatie Evenepoel 'exceptioneel' en schrijft Franse chouchou af voor Tourwinst: "Ik geloof er niet in"

Het is al van 1985 geleden dat nog eens een Fransman de Tour kon winnen met Bernard Hinault. In Frankrijk vragen ze zich natuurlijk af wie in zijn voetsporen kan treden. Hinault ziet er nog niet meteen iemand aankomen. De nieuwe generatie toppers, met onder andere Evenepoel, vindt hij wel super.

Egan Bernal, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar: allen behoren ze tot een nieuwe generatie waar nog vele jaren heel veel van verwacht zal worden in de grote ronden. "Het is exceptioneel. In heel mijn carrière, in de veertig jaar dat ik in het wielrennen zit, heb ik nog niet zo'n jonge generatie zien opstaan. Het is echt schitterend", vertelt Hinault aan Europe 1.

Evenepoel moet natuurlijk zijn eerste Tour nog rijden. Wie zich in de Ronde van Frankrijk wel al bewezen heeft, is Julian Alaphilippe. In 2019 eindigde Alaphilippe vijfde, maar kan hij ooit winnen? Hinault ziet het niet meteen gebeuren. "Hij is gemaakt om klassiekers te winnen, om ritten te winnen, om kampioenschappen te winnen, omdat hij een puncher is."

Gedurende drie weken strijd blijven voeren tegen de andere klassementsmannen is iets heel anders. "Op een bepaald moment kan hij tot een exploot in staat zijn op een kleine col, maar als het op een grote col oorlog is tussen de groten, zal hij niet mee zijn."

Een andere renner van wie ze in Frankrijk nog altijd veel verwachten is Thibaut Pinot. In 2014 nog op het podium in de Tour, maar sindsdien loopt het altijd wel ergens mis. "Hij is in staat tot schitterende nummertjes zoals in 2019, maar ik geloof er niet in dat hij de Tour gaat winnen." Hinault raadt hem aan eens te proberen in een vroege vlucht veel minuten te pakken. "Hij moet risico's nemen."