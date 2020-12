De Slimste Mens ter Wereld en de wielersport: (nog) geen winnende combinatie

Gelukkig gaat het maar om een tv-quiz waarbij er vooral veel gelachen wordt. De wielersport moet er zeker zijn slaap niet voor laten, al zou het wel eens fijn zijn dat iemand het wielrennen eens op positieve wijze in de verf zet in 'De Slimste Mens ter Wereld'.

Patrick Lefevere is dus niet de Slimste Mens ter Wereld, weet iedereen die donderdagavond naar het programma gekeken heeft. Heel erg zal hij dat niet vinden, of hij moest een liefhebber zijn van oorkondes. Veel valt er met de quiz niet te winnen, al was het wel jammer dat het verschil met de andere kandidaten zo groot was, waardoor de finale eigenlijk overbodig is.

Lefevere kan zich troosten met de gedachte dat hij niet de eerste uit de wielersport is die het in de televisiequiz niet ver schopt. Laat ons eens kijken naar de deelnemers van de vorige jaren. Om te beginnen: heel veel zijn er nog niet geweest uit het wielrennen. Nochtans: het is een ideaal uitstalraam om eens de mens achter de atleet te laten zijn. Elke aflevering die je overleeft, is in dat opzicht een extra kans.

In 2018 deed Niels Albert mee: na één aflevering ging de veldrijder eruit, even 'goed' als Lefevere dus. Oliver Naesen deed het in 2019 wel wat beter: drie afleveringen lang beantwoordde hij de vragen van presentator Erik Van Looy. Jammer genoeg zonder één aflevering te winnen, maar toch. Het was net niet voldoende om door te gaan naar de finaleweken.

Daar was Wouter Vandenhaute het jaar voordien wel al eens in geslaagd. Met vier deelnames en twee gewonnen afleveringen bracht hij het er behoorlijk van af. Hem rekenen we als sterk man achter Flanders Classics ook tot de deelnemers uit de wielersport, al houdt Vandenhaute zich natuurlijk nog met vele andere zaken bezig.

De Slimste Mens ter Wereld, het is maar wat grappen en grollen. Een staatszaak gaan we er niet van maken. Al is het voor bepaalde personen wel al een platform gebleken om hun populariteit de hoogte te doen injagen. Als iemand hetzelfde zou kunnen doen om de populariteit van het wielrennen te stimuleren, zou dat mooi meegenomen zijn.