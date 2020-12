Tro Bro Léon strikt al zeker Philippe Gilbert, ook andere Belgische ploeg komt aan de start

Philippe Gilbert is nog altijd een grote naam die heel wat wedstrijdorganisaties met veel plezier aankondigen als hij meedoet. Dat kunnen ze alvast doen bij Tro Bro Léon. De Franse eendagskoers zou op het programma van Gilbert staan.

Dat meldt Le Télegramme. Voor wedstrijden buiten de WorldTour is het telkens weer een opgave om een zo sterk mogelijk deelnemersveld samen te stellen en dat geldt ook voor de Tro Bro Léon, een koers die in 2021 doorgaat op 16 mei.

1 BELGISCHE WINNAAR

Het is een koers UCI Europe Tour die één keer gewonnen werd door een Belg. Namelijk door Jo Planckaert in het jaar 2000. De organisatie mag in 2021 alvast rekenen op de aanwezigheid van Lotto Soudal. Eén van de renners die Lotto aan de start zal brengen, is dus Philippe Gilbert.

Nog ander goed nieuws voor de organisatie: met Circus-Wanty Gobert heeft ook een andere Belgische ploeg al toegezegd om deel te nemen.