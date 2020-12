🎥 Bekijk hoe Deceuninck-Quick.Step dapper streed tegen sterke Van Aert: een blik achter de schermen van de Strade

Met het wegseizoen achter ons kan er al eens teruggeblikt worden op memorabele koersen. De Strade Bianche was er bijvoorbeeld zo eentje. Dat was de koers waarmee het allemaal begon in dat tweede seizoensdeel. Deceuninck-Quick.Step ging daar zoals steeds voor winst.

In een aflevering van 'The Wolfpack Insider' neemt Deceuninck-Quick.Step u mee en biedt het een blik achter de schermen. Het laat zien hoe de ploeg die terugkeer naar competitief wielrennen beleefde op weg naar de inmiddels gekende aankomst in Siena. Zdeněk Štybar was in de finale de meest vooruitgeschoven renner van Deceuninck-Quick.Step. De Tsjech eindigde op een zesde plaats. Wout van Aert was de sterkste die dag en maakte het zegegebaar. Het maakt de minidocu van Deceuninck-Quick.Step niet minder fraai.