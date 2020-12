Ex-Tsjechische kampioen hangt zijn fiets aan de haak

De 27-jarige František Sisr zal volgend seizoen niet meer in het peloton te zien zijn. Het voorbije seizoen was Sisr nog aan het werk voor Elkov-Kasper, maar hij houdt het dus voor bekeken.

František Sisr won in het verleden enkele mooie wedstrijden. Zo werd hij in 2019 nog Tsjechisch kampioen en een jaar eerde zette hij de Ronde van Drenthe nog op zijn naam. In 2016 was hij zelfs nog even bij Etixx-Quick Step aan de slag als stagiair.

Volgens Wielerflits houdt de 27-jarige Sisr het nu voor bekeken. Het voorbije seizoen reed hij voor Elkov-Kasper, maar een wedstrijd winnen lukte niet voor de Tsjech in 2020.