Trekt Ellingworth opnieuw naar Team Ineos na avontuur bij Bahrain-McLaren

Rod Ellingworth maakte deze week bekend dat hij Bahrain-McLaren zou verlaten als algemeen manager. Hij zou namelijk een andere aanbieding op zak hebben, maar het is nog in het duister tasten om te weten over welke ploeg het dan gaat.

Ellingworth kwam in 2019 over van het toenmalige Team Sky om alles in goede banen te leiden bij het team van Dylan Teuns en Mikel Landa. Maar dat avontuur zit er al dus op en volgens Milan Erzen, mede-oprichter van Bahrain-McLaren heeft Ellingworth het team verlaten omdat hij een andere aanbieding gekregen heeft.

"Het is een onderdeel van het bedrijfsleven en de sport. Ik ben vooral blij dat ik met hem kon werken het afgelopen anderhalf jaar, zijn visie op de wielersport is geweldig. Er is geen breuk, dit is de zakenwereld", klinkt het bij Cyclingnews. Vooral het gerucht dat hij opnieuw naar Ineos en Dave Brailsford zou gaan lijkt voorlopig het sterkste.