Hoop voor vroege rentrée in peloton voor Quintana ondanks het missen van ploegstage

Nairo Quintana moet heel wat uitdagingen overbruggen om er een behoorlijk 2021 van te kunnen maken. Er is het dopingonderzoek tegen hem, maar vooral ook de fysieke klachten, met name de ernstige blessures aan beide knieën. Die lijken toch in gunstige zin te evolueren.

In oktober 2020 liet Quintana weten nog altijd te kampen met zware blessures aan zijn twee knieën. Er werd meteen geopereerd en die ingreep bleek gelukkig succesvol te zijn. Toch werd er gevreesd dat het al mooi zou zijn als hij de Ronde van Frankrijk van 2021 zal houden. Inmiddels is de verwachting dat de Colombiaan al veel vroeger opnieuw in wedstrijden te zien zal zijn. De organisatie van de Ronde van Colombia liet weten Quintana aan de start te verwachten en dat is dus al in februari. IN THUISLAND HERSTELLEN Wel zal Quintana er niet bij zijn op de ploegstage van Arkéa-Samsic van 14 tot en met 22 december in Cannes. Dat weet de Franse krant Le Télégramme. Quintana blijft in zijn thuisland om daar verder te kunnen herstellen.