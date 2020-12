Yves Lampaert & co houden eerste 'De Melkerie Superprestige': ontdek hoe dat juist verlopen is!

Ze hebben toch vooral iets met de weg, de trainingsmaatjes van De Melkerie. Al vinden Lampaert, Declercq, Rickaert, Steels en Van Lerberghe het in deze periode ook wel fijn om wat meer de modder en de bossen op te zoeken.

Dat blijkt ook uit het Instagramaccount van hun trainingsgroepje. Daar staan ook beelden op van de eerste manche van de 'Melkerie Superprestige'. Een competitief aspect op training is altijd mooi meegenomen. De wegrenners van De Melkerie hielden dus hun eigen Superprestige.

Dat was een gebeuren met vallen en opstaan. Voor de ene al meer vallen dan voor de andere. Bekijk hieronder alvast wie het het lastigst had en wie goed uit de verf kwam in deze 'Superprestige'.