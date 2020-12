Documentaire over het jaar van Wout van Aert weldra te bekijken

Het is nog niet helemaal voorbij, maar wat een jaar heeft Wout van Aert reeds achter de rug. Het is een ongelooflijk verhaal: de laatste maanden van zijn revalidatie, zijn terugkeer in het veld en op de weg en dan dat schitterende tweede seizoensdeel vanaf de maand augustus.

Gelukkig is het allemaal op beeld vastgelegd. Het kan haast niet anders dan dat dit prachtig materiaal oplevert. Hiermee is een documentaire gemaakt over het wielerjaar van Van Aert met de titel 'Wout, waar een wil is'. Over hoe zijn karakter hem naar al die successen stuwde. Het Laatste Nieuws en VTM kondigen aan dat donderdag het eerste deel van de documentaire op de genoemde televisiezender zal uitgezonden worden, om 20u40. Later zal dan ook het tweede deel van deze docu uitgezonden worden.