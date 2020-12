OFFICIEEL: EF Pro Cycling haalt ex-renner van Trek-Segafredo in huis

Na zes jaren bij Trek-Segafredo en een ommetje langs Nippo-Delko zit er via EF Pro Cycling een terugkeer naar de WorldTour in voor Fumiyuki Beppu. De 37-jarige Japanner heeft een contract getekend bij EF voor het seizoen 2021.

Beppu zette zijn eerste stappen als profwielrenner in 2005 bij Discovery Channel. Nadien volgden nog passages bij Skil-Shimano, RadioShack, GreenEDGE en dus Trek. In 2020 koerste Beppu voor Nippo-Delko-One Provence. Bij het Franse team koerste hij dus op een lager niveau dan hij voordien gewend was.

Het komt voor hem dus nog tot een terugkeer naar het hoogste niveau bij EF Pro Cycling. "Mijn indruk is dat dit een unieke ploeg is met altijd mooie truitjes en fietsen. De ploeg doet het goed in de klassiekers en de grote ronden en het teamwork is altijd solide."

We're excited to announce the addition of Fumiyuki Beppu to the squad! The Japanese veteran is making the move back to the WorldTour stage and we're looking forward to racing with him 2021! 🚲 🎉 pic.twitter.com/pTBc72UTlI — EF Pro Cycling (@EFprocycling) December 8, 2020

Beppu is nog lang niet uitgekeken op het wielrennen. "Ik ben enorm gemotiveerd, dat is wellicht mijn grootste pluspunt als wielrenner. Ik heb ook ervaring in verschillende soorten koersen, dat is ook een sterk punt. Mijn droom was al om prof te worden in Europa sinds ik begon met koersen op mijn negende."