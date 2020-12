Voormalig Belgisch kampioen veldrijden vreest dat Tour-deelnames Van Aert parten spelen in de cross

Wout van Aert is begonnen met twee derde plaatsen en een vierde plaats in de cross. Lang niet slecht, al zal hij misschien toch op wat meer gehoopt hebben, zeker in die laatste cross in Boom. Klaas Vantornout heeft ook gekeken en heeft een theorie klaar.

Vantornout is een voormalig Belgisch kampioen in de cross en geeft bij Sporza zijn visie op de wedstrijd in Boom. Hij was helemaal niet verrast dat niet Van Aert maar Iserbyt als winnaar over de streep kwam. "Je zag afgelopen weekend in Boom dat Eli Iserbyt overschot had in de eerste helft van de wedstrijd."

Ook op de langere termijn ziet Vantornout moeilijkheden voor Van Aert. Vooral omdat laatstgenoemde ondertussen al twee keer heeft deelgenomen aan de Ronde van Frankrijk. "Grote ronden zijn heel nadelig. Je motor wordt heel anders ingedeeld. In een veldrit ga je een uurtje constant in het rood, terwijl je hart in de Tour heel anders te werk gaat."