WK virtueel wielrennen puilt uit van grote namen: de kleppers uit het profwielrennen op de startlijst

Dat is natuurlijk ook de bedoeling op een WK. Belgian Cycling maakte zijn selectie op 30 november al bekend, met onder andere namen als Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, veldrijder Eli Iserbyt en mountainbiker Jens Schuermans. Onze beste kans op een medaille is echter Zwift-renner Lionel Vujasin.

Our @BELCyclingTeam for the first-ever @UCI_cycling Esports World Championships on @GoZwift is complete now 🌈@DeGendtThomas will join the selection after he received a last-minute wildcard of the UCI#Watopia2020 pic.twitter.com/SltpwEN7bR