Twee prijzen waar Van Aert ook kanshebber voor was worden niet uitgereikt

Wout van Aert heeft al verschillende individuele onderscheidingen mogen ontvangen. Twee specifieke prijzen zullen echter zeker niet naar hem gaan. Ze gaan naar niemand, want ze worden dit jaar niet uitgereikt. Het gaat over het Vlaams Sportjuweel en de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste.

Het Vlaams Sportjuweel wordt toegekend aan een sportman of sportvrouw behorend tot de Vlaamse Gemeenschap, die in de loop van het betreffende kalenderjaar een opmerkelijke sportprestatie heeft geleverd of een uitzonderlijke sportieve loopbaan heeft afgesloten.

De Vlaamse Prijs voor Sportverdienste wordt dan weer uitgerekend aan een persoon of organisatie behorend tot de Vlaamse Gemeenschap, die zich op een bijzondere wijze voor de sport heeft ingezet. Vorig jaar kreeg basketbalspeelster Emma Meesseman het Vlaams Sportjuweel. De Vlaamse Prijs voor Sportverdienste ging naar Bert Wentink, voor zijn werk als technisch directeur van de Belgische hockeybond.

TE WEINIG COMPETITIE

Er komt in 2020 dus geen nieuwe laureaat op de erelijst van deze trofeeën. In beide gevallen was de jury immers van oordeel dat er dit jaar door het coronavirus te weinig competitie was om een winnaar te kunnen aanduiden. Pech dus voor de topsporters die het dit jaar wel uitstekend deden in de wedstrijden die alsnog georganiseerd werden.