Tiesj Benoot moest niet lang nadenken over contractverlenging: "Een zeer gemakkelijke beslissing"

Tiesj Benoot zit nog wel voor enkele jaren gebeiteld. Zorgen om een nieuw contract waren er niet of nauwelijks. Eind augustus heeft hij al bijgetekend bij zijn huidige ploeg tot eind 2022. Naar eigen zeggen was dat een bijzonder gemakkelijke beslissing.

In de toekomst zal die ploeg wel bekend staan als Team DSM en niet langer als Team Sunweb. De renners werden hiervan twee weekends geleden op de hoogte gesteld. "Ze zullen daarmee gewacht hebben tot ze een nieuwe hoofdsponsor hadden. Als je ziet dat TUI bijna overboord gaat, is het niet onlogisch dat Sunweb het ook niet gemakkelijk heeft", redeneert Benoot.

"Sunweb trekt zich niet volledig terug. Niets zegt dat het in de toekomst niet terug op het truitje komt te staan. In zo'n korte tijd een nieuwe hoofdsponsor vinden: dat wil toch zeggen dat de relaties met de sponsors zeer duurzaam zijn", geeft Benoot het management een pluim. Een teken dat ze bij de ploeg hun zaakjes goed voor mekaar hebben. "We zijn doorheen deze crisis ook altijd betaald geweest", is dat daar nog een bewijs van.

Ik voel mij zeer goed in de ploeg

Complimenten van renner richting team en dan is het niet verwonderlijk dat beide partijen langer met mekaar doorgaan. "De ploeg heeft zelf gevraagd om te verlengen. Dat was een zeer gemakkelijke keuze. Dat ging zeer vlot. Ik weet dat Sunweb ook bezig is op de transfermarkt. Ik voel mij zeer goed in de ploeg. Ik heb wel met andere renners gepraat om te horen hoe het bij hen zat, maar voor mij is alles zeer positief uitgedraaid."

Wat bevalt Tiesj Benoot op sportief vlak dan zo aan zijn huidige werkgever? "Alles is supergestructureerd. Voor elk facet hebben we verschillende experts waar we alles aan kunnen vragen en zij geven ook steeds een duidelijk antwoord."