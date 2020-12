Mathieu van der Poel moet meerdere erkennen in Tom Pidcock: "De sterkste heeft gewonnen vandaag"

Na één ronde leek het alsof Mathieu van der Poel snel orde op zaken zou zetten in Gavere nadat hij zelf het gat gedicht had op Pidcock. Maar in de 6e ronde moest de wereldkampioen toch lossen. "Pidcock was vandaag indrukwekkend", klinkt het.

"Ik merkte op de loopstukken dat hij enorm sterk was vandaag", klinkt het achteraf bij Mathieu van der Poel. De finale beslissing viel in ronde 6 toen Van der Poel even voet aan grond moest zetten. "Hij had mij net pijn gedaan op de strook ervoor ik moest bekomen, waardoor ik een foutje maakte", luidt het verhaal van Van der Poel. Dat hij na zijn overwinning van gisteren in de Scheldecross vandaag niet wint, vindt Van der Poel wel jammer maar hij kan leven met de tweede plaats. "Ik win graag maar vandaag heb ik er geen problemen mee dat ik niet win, tweede was echt het hoogst haalbare vandaag. Het was bijten en afzien, maar dat brengt me hopelijk naar een beter vorm", besluit hij.