📷 Renners van Deceuninck-Quick-Step zijn tevreden met nieuwe tenue voor volgend seizoen: "Hou van het subtiele desing met het wolvenhaar"

Ze lijken allemaal tevreden te zijn met het design van de nieuwe tenue. Zo worden er heel wat foto's gepost op sociale media met lovende woorden van de renners over de nieuwe tenue. Zo is Stybar fan van het subtiele design met het wolvenhaar.

New season, new kit for 2021! Love the colors and the subtle wolf hair design 🐺🤍

Photo’s Wout Beel pic.twitter.com/TAd8tijtYf