Poolse renner gaat met pensioen: "Ondanks aanbieding uit WorldTour zet ik een punt achter deze periode"

De 30-jarige Pawel Poljanski heeft een punt gezet achter zijn carrière. De Pool reed de voorbije vier seizoenen voor BORA-hansgrohe en had nog een aanbieding uit de WorldTour, maar hij houdt het dus voor bekeken.

Pawel Poljanski gaf zelf meer uitleg op Instagram. "Het is één van de moeilijkste beslissingen dat ik sinds een paar jaar heb moeten nemen. Wielrennen was mijn passie en ik heb er altijd van gedroomd om voor de beste ploegen te rijden", aldus Poljanski.

"Ik heb geweldige mensen ontmoet en heb mooie momenten beleefd in het peloton. Ondanks een aanbieding uit WorldTour zet ik een punt achter deze periode. Ik heb het contract niet getekend, omdat het mij niet meer toekomstperspectief kan geven dan de nieuwe richting die ik heb gekozen. Dit jaar is er veel veranderd in het wielrennen en het was meer dan 15 jaar een groot avontuur. Nu wil ik iets anders gaan vervullen", legde de Pool uit.