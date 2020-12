Sant in eigen land: Felipe Orts kent een weekend met dubbel succes in C2-veldritten

Felipe Orts is een naam die we al eens in de top tien zien opduiken in crossen doorheen Vlaanderen. Niet het voorbije weekend, want de Spanjaard tekende niet present in Antwerpen en Gavere. Orts kwam aan de start in crossen in zijn thuisland en kwam daar ook tweemaal als winnaar over de streep.

Het waren geen C1-crossen, wel C2. Een iets lager niveau dus en dan komt een renner als Orts ook in aanmerking om een gooi te doen naar de prijzen. Zaterdag in Xàtiva stond er dan ook geen maat op hem. Orts reed bijna een minuut weg van zijn naaste belagers. De Spanjaard Suárez en de Fransman Menut mochten mee op het podium. Diezelfde Suárez was zondag in Valencia één van de voornaamste concurrenten. Opnieuw moest die zijn meerdere erkennen in Orts. Het verschil was deze keer wel kleiner: een twintigtal seconden. Met Vercher vervolledigde ook deze keer een Fransman het podium. #CopaEspañaCX20 | ¡Salida para los Élite/Sub23!@felipeorts15 ha empezado a abrir hueco desde el pistoletazo de salida #CXValencia pic.twitter.com/GlJakmK19j — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) December 13, 2020 Groot of klein verschil: Orts liet het allemaal niet aan zijn hart komen en kon dus voor de tweede keer in twee dagen de vuisten ballen. De handen gingen alvast op mekaar voor de Spaanse kampioen.