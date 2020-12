Thibau Nys verkozen tot Jongere van het Jaar en laat beloftevolle wegrenners achter zich

Een gala-avond hoort er dit jaar niet bij, maar Thibau Nys valt wel degelijk in de prijzen in de verkiezing van de Kristallen Fiets. Zoals steeds komen daarbij verschillende categorieën aan te pas en is er ook aandacht voor de jonge talenten. Thibau Nys is de Jongere van het Jaar.

De Kristallen Fiets is de verkiezing met als drijvende kracht de krant Het Laatste Nieuws. Op de erelijst van beste jongere volgt Thibau Nys Ilan Van Wilder op. Nys, die 532 punten achter zijn naam kreeg, had ook een aardige voorsprong op zijn naaste belagers. Ten opzichte van de nummer 2 was er een verschil van 100 punten, ten opzichte van de nummer 3 een kloof van 170 punten. NYS HAALT HET VAN REVELATIES OP DE WEG De nummers 2 en 3 in deze verkiezing waren respectievelijk Jordi Meeus en Henri Vandenabeele. Meeus versierde dankzij een paar knappe ritzeges in de Ronde van Tsjechië en winst op het BK voor beloften een mooie overstap naar Bora-Hansgrohe en gaat in 2021 dus zowaar aan de zijde van Peter Sagan rijden. Vandenabeele was op zijn beurt één van de revelaties bij de jeugd. Hij stapt over van Lotto Soudal naar Team DSM, waar hij nog een jaar bij de beloften gaat rijden.