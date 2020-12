Vincent Baestaens kent het verdict na zijn zware val in Gavere: "Slecht nieuws uit het hospitaal"

In de superprestige stond het voorbije weekend de manche in Gavere op het programma. In de opwarming kwam Vincent Baestaens zwaar ten val. Hij zou een barst opgelopen hebben op de L2 van de lendenwervel.

Vincent Baestaens heeft een blessure opgelopen in Gavere. De renner kwam ten val en Hens Maes CX Team heeft op Instagram laten weten dat hij een barst zou opgelopen hebben op de L2 van de lendenwervel. Hij liep de blessure op tijdens de opwarming. Het is nog niet duidelijk hoe lang Baestaens out zal zijn. "Slecht nieuws uit het hospitaal", laat de ploeg weten op Instagram. "Na onderzoek blijkt dat Vincent Baestans een barst heeft opgelopen op de L2 van de lendenwervel na een zware val tijdens de opwarming in Gavere. Veel beterschap vanuit de ploeg."