Australiër, die wielrennen combineert met triatlon, lijkt ook volgend seizoen uit te komen voor Team Ineos Grenadiers

Het nieuws is nog niet officieel bekend, maar het ziet er naar uit dat Cameron Wurf ook volgend seizoen voor Team Ineos Grenadiers zal uitkomen. Hij wilt het wielrennen combineren met triatlon.

Verrassing van formaat vorig seizoen toen Cameron Wurf een contract kreeg bij Team Ineos Grenadiers. Het was namelijk al van 2014 geleden dat de Australiër nog uitkwam in de WorldTour. Toen reed hij voor Cannondale.

De 37-jarige Wurf mocht enkele mooie wedstrijden bij Team Ineos Grenadiers, want zo was hij onder meer aan de slag in de Brabantse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta. Het avontuur van Wurf lijkt nog niet voorbij te zijn bij de wielerformatie, want in een gesprek bij Bicycling Australia Magazine vertelde Wurf dat hij er naar uit kijkt om met de ploeg opnieuw wedstrijden te rijden en hij wil er graag opnieuw bij zijn in een grote ronde.